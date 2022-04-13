本土疫情新增744例本土案例，隨著五月報稅季節來臨，立委仍關心今年報稅是否可以再延長一個月？財政部長蘇建榮回應，如果指揮中心有更嚴格的防疫規範的話，就會考慮延長。

疫情指揮中心今天公布國內新增744例本土個案、189例境外移入個案，落地採檢陽性95例，本土個案不僅刷新今年新高，更比去年本土疫情最嚴峻時刻5月22日單日721例還多，創下國內最新確診數目，且距離指揮官陳時中昨日稱4月底，單日確診破千已經不遠。

立委洪孟楷問及，現在新冠肺炎確診個案比去年增加許多，財政部是否要延長報稅期間、超前部署。

蘇建榮表示，現在的確診案例雖然比較多但是致死率明顯降低，因此現在指揮中心的政策是「積極防疫、正常生活」與去年已經大不相同；而去年指揮中心宣布三級警戒後，財政部因此延長報稅期間一個月。

洪孟楷問，所謂延長報稅期間「滾動式檢討」到底是什麼？蘇建榮回應，財政部的原則是，如果指揮中心限制集會人數或更嚴格的防疫措施，財政部會考慮延長報稅時間。