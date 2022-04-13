世界衛生大會（WHA）下月即將召開，外交部長吳釗燮明天赴立法院報告「我國參與國際組織及爭取相關國際支持之推動進展」。根據送抵立院的書面報告指出，有越來越多國家認同我國參與WHA的必要性與急迫性。

台美上月底才就擴大台灣國際參與在美國華府舉行會議，美國副國務卿麥肯伊（Brian McKeon）日前會見世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）時更當面表示，美方致力推動台灣成為WHA的觀察員。

外交部書面報告指出，國際支持台灣聲量確有顯著提升，而新冠肺炎及烏克蘭情勢皆使國際社會深刻體認到台灣國際參與的重要性及台灣可做出的貢獻，促使國際社會更廣泛認同我國是世界良善力量及全球多邊合作不可或缺的重要夥伴。

報告進一步指出，全球公衛體系不應有缺口，國際合作才是有效抗疫，進而強化疫後復甦及韌性的唯一途徑；更有愈來愈多國家認同我國參與「世界衛生組織」（WHO）的必要性與急迫性，在國際場域為我發聲，為我推動參與國際公衛合作機制蓄積更多的動能。