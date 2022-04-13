美國藥廠默克（Merck ＆ Co.）日前發布莫納皮拉韋（Molnupiravir）最終輕中症研究結果，發現輕至中度染疫者在用藥後，可降低相對約3成的住院、死亡風險，且在治療第3天就已測不出病毒，有助民眾提早解隔離。隨著確診病例數攀升，中央流行疫情指揮中心近期公布居家照護指引，允許輕症個案在家隔離。專家建議，如輕中症患者符合發病5天內、具1項重症因子的條件，即可考慮給藥治療。

台大公衛學院教授陳秀熙團隊成員、台大醫院胃腸肝膽科主治醫師廖思涵今於「新冠肺炎科學防疫園地」直播中分享莫納皮拉韋最終研究結果。該研究團隊將輕至中症、發病5日內具1項重症因子（如高齡、慢性病等），且未接種疫苗的成人，隨機分派成2組。其中，藥物治療組接受每日2次莫納皮拉韋800mg的治療，另一組則接受安慰劑治療，並在分派後追蹤到第29日，了解後續的住院、死亡情況。

廖思涵表示，在過去的期中分析中，藥物治療組的住院、死亡人數比例顯著降低，在藥物治療組的385人中，有28人住院或死亡，比例為7.3％；安慰劑組則是377人中有53人住院或死亡，比例為14.1％。

而在此次最終分析中，藥物治療組的709人中，共有48人住院或死亡，佔6.8％安；慰劑組的699人中則有68人住院或死亡，佔9.7％。 相較之下，藥物治療組的住院、死亡比例比安慰劑組低約3成，但在95％信賴區間未達顯著的統計意義。不過若單看死亡，安慰劑組的比例為1.3％，藥物治療組則明顯下降，只有0.1％。至於不良反應比例，也未有顯著差異，表示藥物的安全性足夠。

若比較治療的第3天、第5天、第10天的病毒濃度，藥物治療組到的92人中均未檢出病毒，但在安慰劑組中，第3天仍有20人檢出病毒，第5天仍有2人檢出，到了第10天才測不到。

廖思涵表示，雖然輕中症患者預防住院或死亡效果可能無預期中理想，但仍具有治療潛力，可快速降低病毒量，並降低輕中度患者的住院、死亡風險。這款藥物的進一步的資訊，預計將在4月底的歐洲臨床微生物與感染學會（ECCMID）發表。

根據中央流行疫情指揮中心規劃，一旦台灣出現單日超過1500人的確診，就會推動居家照護。對此，廖思涵建議，如輕中症患者符合發病5天內、具1項重症因子的條件，就可考慮提供口服藥物治療，首選的治療為輝瑞Paxlovid，另默克的Molnupiravir也可被視為另一選擇。