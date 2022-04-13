嘉義市心旅程會所輔導會員自主討論課程安排。（張朝翔提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市心旅程會所輔導會員參加課程活動。（張朝翔提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市改裝嘉義大學林森校區的閒置校舍，成為精神障礙者的中途之家「心旅程會所」，13日舉辦入厝，安排諮詢、工作日、成長團體、藝術創作、健康體能促進、園藝、烹飪等課程及活動，輔導精障者重返社會常軌。

嘉義市衛生局表示，為了強化社會安全網，委由嘉義市心康復之友協會辦理「心旅程會所」，總經費218萬5822元，其中市府補助79萬5479元，嘉邑行善團贊助80萬多元，還有嘉義市心康復之友協會等3個公益社團贊助經費。

嘉義市心康復之友協會總幹事張朝翔指出，嘉義市約有1600名精神障礙者，心旅程會所用小型社會的概念運作，目前有10多名學員，均齡40多歲，以協作方式來輔導，由社工師與他們討論他們的需求，而客製化課程，並輔導他們找師資、操作3C用品、自己下廚、工作，用啟發他們自主性來取代管教方式。

張朝翔說，心旅程會所去年12月運作以來，已輔導3人回到職場就業，例如34歲「阿典」10年前當兵時發病，常有幻聽，就醫、服藥及參加社區復健活動，仍畏懼與人接觸，來到會所與會友、社工師「平等式」的相處模式，自己做決定、受挫了有同儕支持，讓他感到自在，如今已到職場當行政助理。

市長黃敏惠表示，希望透過心旅程會所的輔導，與大家的關懷，幫助身心障礙者回歸到社區，這也符合身心障礙者權利公約的精神，讓城市安全宜居。