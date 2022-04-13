騎士山路自摔衝進轎車底 「手肘變形」倒路中詭異畫面曝（取自臉書「爆廢公社公開版」）

半路又遇猴子「幫修底盤」！1名汽車駕駛行駛在山路，突遭對向1名機車騎士過彎自摔後衝到轎車所在車道，騎士隨即「鑽進底盤」，事後雖保住一命，但當下左手臂疑似骨折脫臼，倒在地上手臂呈現詭異角度，照片嚇壞不少人；網友紛紛喊「我以為他是來修底盤的」、「猴子愛滑壘」。

臉書「爆廢公社公開版」有網友分享1段影片與照片，1輛轎車行駛在路上，突然對向車道失控自摔後一路打滑竟直接衝到轎車車底，轎車隨即發出驚悚的撞擊聲與上下起伏，並趕緊停在路中查看狀況，該路段屬彎道，該名騎士疑似是過彎時壓車過度才失控自摔。

駕駛在山路遭對向機車騎士自摔後「鑽進底盤」，他當下停車，所幸騎士保住一命，但左手臂疑似骨折，倒在地上時手臂呈現詭異角度，照片嚇壞不少人。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

貼文中還曝光騎士撞擊轎車後倒在路中的照片，照片中騎士呈現趴躺姿勢，左手臂疑似被撞後骨折，呈現不自然彎曲角度，騎士則失去意識，所幸送醫後已無大礙；照片曝光嚇壞不少網友，留言稱「雙手骨折，他左手看起來是脫臼了」、「應該骨折了」、「斷了個手，運氣不錯」。

也有不少網友認為轎車駕駛運氣很不好「倒楣山上遇到猴子」、「我以為他是來修底盤的」、「車主真衰，可能還會被告」、「我要是車主，我就去收驚了」、「這也太衰了吧，被猴子撞上」、「半路幫你修底盤」、「猴子愛滑壘」、「又是開車3成，騎車7成了！騎車那位還會告車主傷害！台灣法律不意外」。