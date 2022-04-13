國內新冠肺炎今（13）日新增744例本土確診，再創今年單日新高，19縣市皆有確診個案，其中新北市264例最多，根據疾管署最新公布的全國確診地圖顯示，宜蘭縣、屏東縣累計染疫人數也突破百例，從橘紅色轉為深褐色。

本土病例地理分布圖下午14時20分顯示，今年累計確診數破百縣市已有9縣市，包括新北市1695例、台北市832例、桃園市865例、基隆市583例、高雄市571例、新竹縣207例、花蓮縣202例、宜蘭縣100例、屏東縣100例。

最新確診地圖曝光，今日2縣市深褐化，南北連成一線。(圖/截自疾管署官網)

值得注意的是，宜蘭縣與屏東縣在今日累計達100例，在地理分布圖顯示變為深褐色，另外台中市與台南市也分別累計96例與98例，已逼近破百門檻，依病毒傳播速度，估計可能明天也將變色。

指揮中心統計，今日新增本土個案分佈為新北市(264例)，台北市(141例)，桃園市(65例)，基隆市(56例)，高雄市(50例)，花蓮縣(48例)，新竹縣及台中市(各23例)，宜蘭縣及屏東縣(各14例)，台南市(12例)，新竹市(11例)，彰化縣(7例)，台東縣(4例)，苗栗縣、嘉義市及嘉義縣(各3例)，雲林縣(2例)，南投縣(1例)。