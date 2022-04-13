大學社會責任（USR）已成為大學的重要使命之一，第三屆USR大學社會責任獎由遠見雜誌舉辦，今年共收到154件參賽報名，最終誕生24座獎項，獲獎率僅15.6%。 東海大學在推動社會責任、實踐永續發展的成果超級亮眼，一舉囊括：1首獎2楷模共三項大獎，再創單一學校獎項數第二名紀錄。

東海在「綜合績效組」及「產業共創組」中，榮獲楷模獎；在「生態共好組」一舉奪下首獎；在歷屆遠見USR獎的激烈競爭中，東海大學是唯一能在不同年度中連續獲得首獎肯定的大學，展現了在整體校務治理架構下，應用數位AI能量推動SDGs以實踐永續發展的卓越成果。

東海大學張國恩校長領獎時表示：東海大學鄰近台中工業區、中部科學園區、智慧精密園區，相關科系極力發展連動。師生對於弱勢族群及社會關懷也化為積極行動，另外東海大學更在「東大溪整治計畫」中與台中市政府水利局合作並且展開分工，運用前瞻三億經費讓原先困擾東海師生、東別社區居民和台中工業區廠商逾50年的臭乾溝回歸清流。校內亦導入跨領域師生的專業創造永續價值，並打造「東大溪水文化暨環境教育館」以持續推動環境教育，甚至將東大溪成功經驗延伸至「筏子溪，在林惠真研發長促成下串起台中市政府，號召中部四所大學共同推動「一所大學守護一條河」的倡議與行動。

面對當前迫切氣候變遷與減碳議題，此次在產業共創組的評選上，東海大學的「AI領航、ESG前瞻-共創產業數位力與永續力」方案，透過跨聯盟連結與前瞻議題倡議、跨域共學與產學共創、建構區域永續生態系三階段作法，獲得評審委員的高度肯定。此外，包括倡議成立鈑金AI戰略聯盟暨國家隊，影響國內超過4000家的鈑金相關產業廠商提高產能及良率，三年內培育產業轉型人才超過5000人；陸續輔導國內外廠商在包括道瓊永續指數DJSI、碳揭露CDP等各項永續評比屢獲佳績；協助台中市政府建立USR、CSR與地方創生推動平台；應用智慧生態與循環經濟技術協助企業解決ESG與減碳議題等都有具體成果。

由左而右，東海大學許書銘執行長、林惠真研發長、張國恩校長、詹家昌副校長、黃兆璽主任。(照片由東海大學提供 )

回顧東海大學在USR大學社會責任獎歷年表現: 第一屆東海大學以「青銀共創、樂齡樂活-台中市西屯區優質高齡支持系統的建立與實作」奪得生活共榮組首獎，本屆再以「從東大溪到筏子溪 -- 從I到We的水環境公民行動」獲得生態共好組首獎，「AI領航、ESG前瞻-共創產業數位力與永續力」則拿下產業共創組楷模獎，在永續社會、永續環境和永續經濟三大面向的推動成果陸續獲獎，著實可以看出東海大學的USR不受限於傳統「社會責任」的框架，而是有步驟、有系統的在各項永續發展議題上，積極整合內外部資源，從議題倡議、創新方法到行動實踐，進而能持續創造社會效益與永續影響力。