疫情升溫，台北市長柯文哲13日表示，台灣還沒完全準備好與病毒共存，從統計數字來看，台灣只算本土確診個案數，只有總人口的1％確診，可見台灣到現在為止，疫情都還沒開始，現在台灣的系統適應良好，這幾天他在算上升到多少是可忍受的範圍，但還抓不太準，病例數會增加，不過要想辦法別增加太快。

柯文哲今午主持防疫記者會指出，從統計數字來看，日本到現在總人口有5％感染、南韓30％、新加坡20％，台灣只算本土大概1％，台灣到現在為止疫情都還沒開始，只要看南韓、香港疫情是觸目驚心，疫情要怎麼變化，他沒有把握，但我們有醫學知識、掌握行政權，會想辦法不要讓它爆發。

他表示，南韓最高1天有42萬人確診，台灣700多個上升到1天1、2萬也不是奇怪的事，病例數慢慢會增加，但不能等比級數上升，了不起壓到等差級數慢慢上升，在醫療體系可以忍受的範圍內，引用電影《侏羅紀公園》名言，每個生物都會找到出路，慢慢來都有辦法應付，一下子太快會受不了。

柯文哲說，台灣還沒完全準備好與病毒共存，去年5月疫情爆發死亡率超過5％，一下子來太快系統來不及適應，現在系統適應良好，這幾天在算上升到多少是可忍受範圍，但還抓不太準，會增加但要想辦法別增加太快。