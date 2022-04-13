桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園市13日新增本土個案再攀高達65例，全市群聚傳播鏈達13個，市府也公布最新足跡，集中桃園、中壢和八德，包括台鐵桃園、內壢和中壢站，八德置地廣場、Costco南崁店、台茂購物中心、新光三越桃園站前店、中華賓士桃園營業所等35處，呼籲足跡重疊者要自我健康監測。

桃園新增65例本土確診個案，其中42個是居隔期滿或匡列採檢確診，另有23個是到採檢站或就醫採檢確診，目前桃園群聚傳播鏈達13個，新增個案有多達35個確診個案來自13傳播鏈，其餘是獨立或較小的傳播鏈，市府會持續追蹤。