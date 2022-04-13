本土744例創新高！民眾瘋搶防疫保單 各家網頁死當 17:332022/04/13 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本土疫情升溫，民眾湧入台北車站接種疫苗。圖為民眾接種疫苗面露不適。（粘耿豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情持續延燒，今（13日）暴增744例本土確診個案，創下疫情以來歷史新高，不少民眾擔憂染疫刺激防疫保單銷售倍增，湧入產險公司官網申請保單，致使多家公司官網大當機。 經實測，包含今天宣布5月1日停售的和泰產險，以及其他國泰產險、明台產險和中信產險等公司官網全都當機，申請專頁都因回應時間過長，而無法順利進入。 本土疫情升溫，民眾瘋搶防疫保單致使網頁大當機。（圖／翻攝明台產險官網） 本土疫情升溫，民眾瘋搶防疫保單致使網頁大當機。（圖／翻攝中信產險官網） 本土Omicron狂燒！羅一鈞曝：半數以上有這2大症狀 大共存時代來了！本土飆744例 網驚：一天比一天慘 #官網 #申請 #本土 #創新高 #瘋搶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國推出X性別護照 造福非二元性別人士 20:442022/04/12 國際 本土＋551超越三級警戒！醫喊有這3症狀快去採檢 21:452022/04/12 生活 新南向王寶釧 苦等15年國泰世華銀「搬」進胡志明市 16:372022/04/12 財經 超越三級警戒！本土暴增551例破記錄 13:562022/04/12 生活 高齡公平待客 保險業新顯學 04:102022/04/13 財經要聞 台寶生醫12日申請登錄興櫃戰略新板股票 19:092022/04/12 財經 陸昨增2.4萬本土病例 美撤駐上海領事館非緊急人員 10:492022/04/12 兩岸 《櫃買市場》甲尚、台寶生醫分別申請登錄興櫃與戰略新板 07:592022/04/13 財經 月底本土單日將破千 陳時中：停課標準以班為單位 10:332022/04/12 生活 打破紀錄！本土+744 境外+189 15:392022/04/13 生活 本土551例創新高 網見「這2人」下方留言氣炸：網軍上工囉 15:532022/04/12 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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