本土疫情持續延燒，今（13日）暴增744例本土確診個案，創下疫情以來歷史新高，不少民眾擔憂染疫刺激防疫保單銷售倍增，湧入產險公司官網申請保單，致使多家公司官網大當機。

經實測，包含今天宣布5月1日停售的和泰產險，以及其他國泰產險、明台產險和中信產險等公司官網全都當機，申請專頁都因回應時間過長，而無法順利進入。

本土疫情升溫，民眾瘋搶防疫保單致使網頁大當機。（圖／翻攝明台產險官網）