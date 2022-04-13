為了響應教育部推動「班班有網路生生用平板」，宜蘭縣政府教育處跟進執行中小學數位學習精進方案，成立宜蘭縣數位學習推動辦公室，獲得中央補助1億5000多萬元，可配置8000多台行動載具，加上原有的4000多台，未來縣內小朋友平均2.7位小朋友可使用1台，讓孩子以多元、生動的教材，更有效學習。

近年來因疫情關係，數位學習變成教育趨勢，但對於偏鄉、經濟弱勢、多子家庭來說，不是每個家庭都能提供數位設備供孩子學習；因此教育部提出班班有網路、生生用平板，中小學數位學習精進方案，預計未來四年中央將投入200億元經費，提升學校網路頻寬，補充配發學習行動載具。

宜蘭縣政府教育處處長王泓翔表示，宜蘭縣在執行中小學數位學習計畫中，率全國之先，也是最早開始使用網路單一帳號的縣市；這次獲得中央補助1億5000多萬元，除了教網中心原有的4000多台行動載具，加上準備購入的8000多台，可提供給縣內國小、國中、高中（縣立）共100所學校使用，平均2.7位小朋友可使用1台。

王泓翔說，有了行動載具，也要有足夠的網路寬頻，才能因應師生的需求，在3月15日已全面升級學校的網路，原有小校頻寬從100MB升級到300MB以上，大校也可來到1GB，且班班皆有獨立無線網路可使用。

據學校教師表示，此政策針對中、高年級學生真的很適用，利用行動載具分組教學，可直接跟學生作互動，也可遠端整合作業做線上分享，當下可立馬解決尋找資料上的困擾等優點。

反之低年級生較不建議，低年級生近視率近幾年創新高，在校學習時間也不長，加上心智年齡沒有這麼成熟，且對行動載具使用上需花費更多心力教學如何操控，學習效果不如預期。