元宇宙趨勢不可擋，亞太電(3682)儘管最快可能在今年併入遠傳，但依舊搶搭元宇宙熱潮，亞太電董事長兼任總經理今(13)日出席自家與周永明所創立的XRSPACE合作記者會時就說，元宇宙是一個趨勢，未來也會繼續傳承，「儘管只是有一些LOGO的改變」!

亞太電攜手XRSPACE，進軍元宇宙市場，提供企業與消費者自主創建可即時互動與跨裝置多人互動的元宇宙空間；另外，同時聯手NFT發行平台、內容提供商等逾20家生態系夥伴，進行技術平台、應用與跨終端整合，首波結合Avatar、ESG、3D主題式沉浸空間、尋寶任務、限量NFT、虛實融合六大亮點服務，建構長期性經營的3D虛擬世界，推出名為「XLAND」的全台首座多功能元宇宙共享空間。

陳鵬表示，元宇宙是一個很新的趨勢，亞太電採取是一個邊走邊看得態度，會積極透過參與一些活動來達到宣傳的效益，相信一旦平台到一定程度後，商業模式就會開發出來。

由於亞太電若無意外，將會併入遠傳，對此，陳鵬坦言，開始在籌畫元宇宙計畫時，根本沒有想到合併問題，亞太電現在還是一個獨立營運的公司，還有待主管機管核准，相信如果做得好，遠傳會繼續承接，「儘管只是有一些LOGO的改變」，但會和亞太電的用戶一樣，移轉到新的公司，他強調，「儘管是一個虧損的公司 ，亞太電依舊是把握任何對公司有利的發展」。

另外，針對近期有小股東發起自救會，針對亞太電董事會以低於淨值、折價近2成的價格與遠傳合併，向金管會主委黃天牧、證期局、證交所、投資人保護中心陳情，對此，陳鵬今則不願意多談。

亞太電將在本周五舉辦臨時股東會，屆時恐也將會有小股東「大吐苦水」!