宜蘭金六結營區傳出有一位新兵確診，但因為入伍後交出手機，等到6天候打開手機才知道自己比經被匡列。

據了解，金六結有一位新兵在入伍前3天PCR，隔天回公司上班，但公司傳出有人確診，不過該員新兵隨即入伍並交出手機，無法得知自己已經被衛生局匡列，衛生局也未通知知軍方。

該名新兵12日打開手機始知道自己被匡列，趕緊告知營上幹部，立刻前往醫院蔡簡，結果為陽性。13日前往醫院複檢，仍為陽性。

對此，六軍團回應，個案在本月7號入營之前，依規定攜帶三日內的快篩證明以及施打的黃卡證明檢驗後入營。個案在昨天接到同事提醒的電話，立即回報，由單位立即實施快篩，並通報宜蘭縣衛生局通報，採檢後確診。

國軍高標準處理防疫工作，單位獲報後已立即啟動應變機制，配合地方衛生單位對密切接觸者實施隔離及篩檢，並進行消毒、疫調、分流、區隔管理等作業，確保官兵健康。