台灣基進黨組織部主任李雨蓁，在「刪Q罷免案」投票當天，透過臉書貼文、要求大家一起去監票，遭台中市選委會以違反選罷法開罰50萬元，引發綠營質疑，對此，台中市選委會強調，李雨蓁的貼文已涉嫌煽動、有影響投票人投票行為。

李雨蓁遭台中市選委會開罰的消息傳出，立法院副院長蔡其昌特別在臉書為她抱屈，蔡PO文指出，李雨蓁只是發文鼓勵全民監票，沒有拉票、催票的行為，卻被裁罰50萬元，他無法認同，要求台中市選委會說清楚、講明白。

台中市選委會則指出，李雨蓁在去年10月23日罷免投票日當天，於早上9點50分貼文，內容提到「各投開票所陸續傳出狀況…監票！監票！去監票！一起去保護鄉親的自由」，李在當天才開始投票就貼文呼籲監票，有涉嫌煽動反罷免、影響投票的情況。

選委會強調，中市選委會是合議制的機關，所有裁罰個案都經過委員會議審議，受處分人若不服，可於30日內提起訴願。