長榮集團海空分家將成定局？由弟弟派掌握的長榮國際，撤換掉在立榮航空的兩席法人代表，現任董事長林志忠被迫去職。同一時間，星宇航空董事長張國煒改以雲杉公司的法人代表回任立榮航空董事，並以代行董事長之姿於明天召開臨時董事會，有望接任立榮董事長，為後續與星宇合作或合併埋下伏筆。

長榮國際在立榮航空有兩席董事，代表人為立榮航空的董事長林志忠，另一席的代表人為長榮國際的總經理戴錦銓，長榮國際變天之後，不只戴錦銓無法代表長榮國際再擔任立榮董事，立榮航空董事長林志忠也遭撤換，改由長榮國際董事長鄭深池與長榮國際總經理張明煜遞補，董事會出現大換血，經營權即將換手。

長榮國際是長榮集團的控股公司，更是長榮海運、長榮航空的前三 大股東，因而成為經營權之爭的主戰場。在星宇航空董事長張國煒母親李玉美轉向支持張榮發二子張國明、三子張國政陣營，讓「弟弟派」反撲成功後，外界就在猜測，雙方是否有相關的交換條件，今日答案揭曉，就是讓張國煒回任立榮航空。

張國煒本就持有立榮19.90％股權，加上長榮國際的23.48％相挺，確定在董事會取得過半席次，可望推舉新的立榮董事長，若張國煒接任立榮董事長，除有利於星宇航空與立榮航空在國內線地勤代理業務合作，完成星宇進軍國內線最後一哩路，甚至極有可能走向合併，屆時星宇航空將同時擁有國內及國際航線。

航空業者認為，立榮主力是國內線，加上股權結構並非長榮航的子公司，比較像是兄弟公司，長榮要切割出立榮相對容易，對長榮航營收也不會有太大影響。但對張國煒來說，拿回本就持有大股的立榮，不僅是落袋為安，免於後續兄弟紛擾，更重要的是助於擴張星宇的事業版圖，算是相當「合算」的交易。