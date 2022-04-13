日本86歲資深歌手美輪明宏在台灣掀起一陣桌布旋風，全台民眾盛傳設美輪明宏當手機桌布，會有「招財、招桃花」的開運效果。日前她與男星星野源一同拍泡麵廣告，扮演「最強九尾狐仙」，一身金黃造型被大批網友敲碗推出桌布，官方推特近日果然實現粉絲願望，讓網路再掀一波下載熱潮。

美輪明宏接拍烏龍麵品牌「咚兵衛」廣告，扮演狐仙傳說中法力最強大的「九尾狐仙」，畫面中他一身金黃色造型，還戴著大鑽戒，整個畫面閃閃發光；只見九尾狐仙的九條尾巴翩翩擺動，頭上還有兩隻毛耳朵，美輪明宏不疾不徐地說著洗腦台詞：「最&強」、「最&強」、「最&強」，當聽到星野源大讚烏龍麵「好吃！」時，他露出慈祥笑容說：「太好了！」廣告上線至今觀看次數突破38萬。

看到廣告後有不少日本網友敲碗，希望官方能推出新版美輪明宏桌布，暴動直呼：「九尾狐仙最強」、「神降臨了！希望推出手機桌布！拜託請出手機桌布啊」。日清昨(12日)果然實現粉絲願望，在推特貼出美輪明宏全新桌布，與廣告中一樣是「九尾狐仙」造型，身穿金黃色仙衣，舉手閃出大鑽戒，身後還有金箔灑落當背景，所代言的豆皮烏龍麵擺在正中央下方。貼文不到一天已超過2.3萬次轉發、5.2萬人喜歡，再掀熱議。

在日本傳說中，「殺生石」是封印九尾狐仙的靈石，所以先前曾傳出「殺生石爆裂事件」，也讓所在地栃木縣「那須」成為觀光景點。當美輪明宏的最新廣告一釋出，網友紛紛留言笑稱：「那須的殺生石裂開了，所以解放了狐仙美輪明宏吧」、「火速設定，明天去買彩券」、「我設定桌布了！然後就收到通知要工作了」；還有人說：「是指台灣吧，聽說美輪先生很流行，很好奇當地的反應」、「聽說在台灣很紅」。