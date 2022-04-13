基隆市疫情不斷延燒，基隆港務分公司為防堵疫情入侵，實施進港快篩政策，並分階段展開相關應變措施。港公司表示，歷經15天抗疫，人員採檢皆為陰性，港內運作及管理一切正常，即日起進出港區恢復常態監測。此外，東堤重新開放釣魚。

基隆港務分公司3月28日成立進港快篩應變中心，執行相關防疫作業，總計舉行23次應變會議，滾動檢討各項防疫作為，並投入人力、物力提供免費快篩劑領取與篩檢，高峰期分別設立13處發放站及4處快篩站，同時管制東堤釣魚場，防堵疫情擴散。

基隆港務分公司表示，原實施快篩相關措施，要求人員4月4日前，凡入港須持快篩陰性證明，但因基隆疫情持續延燒，將篩檢政策期程延長至4月12日。據統計，15天以來回報採檢共1萬4702人次，包括航商、貨運、理貨、裝卸、港區作業人員以及港警總隊等，檢測結果均為陰性。

基隆港務分公司指出，港區運作及管理一切正常，並有效阻絕傳染鏈，統計篩檢率已達90％以上，由於進入港區作業人員均無快篩陽性案例，已成功防堵疫情擴散，為有效運用防疫人力及物資，即日起撤除應變中心，並回歸至原應變通報處理機制。此外，東堤場域開放釣魚。

基隆港務分公司督導彭廣在強調，人員進出港區恢復常態監測，包括維持實聯制、佩戴口罩、保持社交距離，依現行港口規範防疫作業指引，以及登輪管制規定進行相關防疫作業，若人員有身體不適狀況，必須立即通報，並暫勿進入港區，將持續滾動檢討各項防疫措施。