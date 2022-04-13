延平鄉桃源村鹿鳴部落長期以來用水不便，為解決偏鄉民生困擾，台東縣府編列3.8億元解決偏鄉民生用水問題。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

延平鄉桃源村鹿鳴部落長期以來用水不便，為解決偏鄉民生困擾，台東縣府編列3.8億元解決偏鄉民生用水問題。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

延平鄉桃源村鹿鳴部落長期以來用水不便，為解決偏鄉民生困擾，台東縣府編列3.8億元解決偏鄉民生用水問題。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

延平鄉桃源村鹿鳴部落長期以來用水不足，鄉親生活不便。為解決偏鄉民生困擾，台東縣府3年來多次向中央爭取2.84億，加上縣府挹注路修費近1億元，總計共3.8億元解，以提升台東自來水的普及率，並於13日在桃源村舉行自來水延管工程開工祈福儀式，預計今年底完工。

典禮上布農族人們以優美清亮的歌聲，唱出期盼已久的喜悅。在過去自來水不普及的時代，偏鄉民眾通常會引用山泉水，但卻常因地質變化、颱風豪雨等因素，水質及水量皆不穩定，若遇上水源地突然乾枯或汙染，居民就得面臨無水可用的窘境。而部落原有的簡易自來水系統水源，因前幾年災害影響造成道路損壞，加上部落多半是長者，維護系統不便。

為此，台東縣府曾向中央爭取「無自來水地區供水改善計畫」經費，但鹿鳴部落地區地處偏遠且地勢高，工程經費過高不符規定而未獲得補助。縣府於2019年再度提報爭取，終於獲得核定補助，管線長度達2400公尺，將配置1座加壓站、1座配水池，預定今年底完工。

饒慶鈴說明，3年多來延管工程爭取中央經費2.8億，並以縣府經費挹注路修費近1億，總計共3.8億元經費，期盼解決民生用水問題及提高台東自來水普及率。另外，去年施工的「鸞山村下野部落自來水延管工程」也將於今年4月底完工。

饒慶鈴強調，為吸引更多民眾或企業東漂定居或創業，基本的民生設施一定要先完備，縣府將持續努力，提升台東偏遠地區自來水供水的普及率，改善民眾日常生活品質，解決用水不便及飲用水安全疑慮。