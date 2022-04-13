今年春天最受矚目原創BL話題台劇《正負之間》，由四位新生代演員林上豪、石承鎬、鄭齊磊、李見騰共組雙CP，故事由一段超過20年的兄弟情逐漸轉變成愛情為開端，交織著另一段白天與夜晚的命定相遇，四位主角互相交織的際遇，愛情與友情的交叉點，將雙雙萌芽浪漫的愛戀。

《正負之間》今舉版線上記者會，林上豪則在記者會大爆雷表示：「這部戲是我第一次嘗試BL劇的演出，第一集就有吻戲！」對BL劇不陌生的石承鎬靦腆分享：「因為劇本真的超多吻戲，拍攝到後期導演都叫我跟林上豪不要再親了！」李見騰說：「在拍攝現場看到合作演員這麼認真，真的很感動！《正負之間》結合了優秀的演員與專業的製作團隊，一定不會讓大家失望！」首次演出BL劇的鄭齊磊分享：「很感謝我的搭檔李見騰，在拍攝期間真的學到很多，第一次拍攝BL劇遇到這麼用心的製作團隊，真的很難忘！殺青時還因為太捨不得這麼棒的團隊，在現場哭的超慘！」。

《正負之間》不僅創下BL台劇最高吻戲次數，更挑戰記者會最大尺度，雙CP於線上記者會中大秀劇中浪漫情節，互撩對方、壁咚、安全之吻等，令粉絲直呼：「已戀愛！」

2022春季最甜寵BL台劇《正負之間》，將於4月15日起，每周五中午台日同步上線更新最新一集，台灣地區獨家在CATCHPLAY＋影音平台上架，日本地區將於Rakuten TV、Video Market同步播出。