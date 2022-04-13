德國的經濟研究機構指出，如俄羅斯切斷能源特別是天然氣供應，將造成經濟大幅衰退。另一方面，德國國會議員則力促歐盟，必須要制裁俄羅斯石油。

德國幾家主要經濟機構周三表示，由於烏克蘭戰爭的影響，下調德國今年經濟成長預期，並且如果俄羅斯能源供應遭到凍結，德國明年經濟將陷入衰退。

德國5家主要的經濟研究機構表示，在基本情境下，今年經濟成長預期從4.8%大幅下調到2.7%，並預期明年的成長為3.1%。

這些研究機構也發布了相反情境下的預測，認為在俄羅斯忽然切斷能源供應之下，今年經濟成長將為1.9%，明年則為萎縮2.2%。

Kiel市的世界經濟研究所研究主管Stefan Kooths說，如果特別是天然氣被切斷，德國經濟將經歷顯著的衰退。

研究機構指出，如果供應遭凍結，2002和2023年的GDP累積損失可能高達2200億歐元(約2380億美元)。

另外德國國會三個委員會主席在結束烏克蘭的訪問之後，在周二力促歐盟，應該儘快地禁止俄羅斯石油。

德國國會外交委員會主席Michael Roth說，削減俄羅斯石油將產生顯著影響，因為此為俄國最重要收入來源。

德國面臨著切斷對俄羅斯天然氣和石油出口的壓力。批評人士表示，這筆收入為莫斯科方面發動戰爭提供了重要資金。外界正觀察德政府，政治道德的考量是否會壓倒經濟發展的顧慮。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)已經表示，德國可能在今年底前停止從俄羅斯進口石油；但是尚未對天然氣的制裁有進一步表態。

歐盟正在起草對俄羅斯實施石油禁運的提案，儘管各成員國尚未達成一致性意見。但歐盟外交官說，德國沒有積極支援對俄羅斯立即實施石油禁運。