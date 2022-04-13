八卦山四月，迎來桐花飛雪，花飛花舞帶來詩意翩翩，彰化縣政府結合各鄉鎮市公所，安排賞桐之旅。（吳敏菁攝）

八卦山四月，迎來桐花飛雪，花飛花舞帶來詩意翩翩，彰化縣政府結合各鄉鎮市公所，安排賞桐之旅。（吳敏菁攝）

八卦山四月，迎來桐花飛雪，花飛花舞帶來詩意翩翩，彰化縣政府結合各鄉鎮市公所，安排賞桐之旅和兩場大型劇團演出。（吳敏菁攝）

八卦山四月，迎來了桐花飛雪，染白山頭，花飛花舞詩情翩翩，彰化縣政府聯合彰化市公所、員林市公所、芬園鄉公所，從16日起至5月1日，推出桐遊彰化小旅行、桐花山海戀二日遊、伯公祭儀、桐花市集、並開駛賞桐接駁車、安排兩場大型劇團演出，將來創新體驗。

縣長王惠美表示，客委會推展桐花祭已有20年，彰化縣舉辦賞桐活動，至今17年，今年規劃輕旅行，16日在彰化體育場安排舞鈴劇場演出「魔幻森林」，17日九天民俗技藝團帶來「廟會狂響」都免費入場。

王惠美表示，今年桐花祭辦理的活動有彰化市福田社區「桐遊福田庄」；員林市公所「花現員林有閒來寮」；芬園鄉溪頭社區「桐心協力遊桐趣」；芬園鄉德興社區「桐遊在地農村趣」；彰化縣貓羅溪畔客家文化協會「騎單車童言桐語遊客庄」；「桐遊彰化小旅行」；「桐花山海戀二日遊」共7條路線，值得及早預約，縣府也設立了接駁車，方便遊客賞桐花，詳情可上縣府網站。

彰化市長林世賢介紹彰化市福田從荒地，號召志工，栽出中臺灣最漂亮的桐花林，可以搭配賞桐，走訪扇形車庫，漫遊石牌親水步道等，規劃彰化二日遊。

文化局表示，「桐遊彰化小旅行」包含八卦山脈賞桐花、鹿港小鎮巡禮、鹿港和興青創基地、芳苑海空步道、王功燈塔及相關產業展售館等。「桐花山海戀二日遊」行程包含八卦山脈賞桐花、芳苑海牛潮間帶、王功燈塔、鹿港和興青創基地、挑水古道、古早雞休閒農場、台塑生醫健康悠活館、扇形車庫、白色海豚屋，深入彰化人文生態風情。