裕融(9941)法說會，裕融總經理許國興表示，整體今年績效預估審慎樂觀。裕融針對台灣升息、大陸降息、缺貨之影響，以及新能源車進展做說明。公司第一季每股盈餘4.11元，優於預測值，且單季營收、EPS雙創歷史新高紀錄。

裕融總經理許國興表示，近期雖然有俄烏戰爭等國際因素的干擾，但公司仍保持高度運作彈性跟效率，公司也會適度迴避地緣政治對產業所產生的影響。從今年第一季合併財報預測，受惠整體資產餘額的成長、產品高獲利性比重提升，第一季營收兩位數成長，稅後淨利估年增五成，整體今年績效預估審慎樂觀。

裕融去年合併營收319.62億元，年增7.9%，主因是受惠於資產餘額的增長；毛利率從49.8%升至54.7%，主要是利息上升、資金成本下降；預期信用減損損失年減33.0%；合併稅後淨利53.60億元，年增85.0%，歸屬母公司稅後淨利51.54億元，年增64.2%；EPS達12.96元，較前年7.69元成長；ROA為2.47%，年增1.03個百分點；ROE為22.51%，年增8.95個百分點。EPS、ROA、ROE均創歷史新高度。延滯率控制在1%左右，相較前年下滑；裕融提到，今年台灣部份可以控制在1以下、大陸部份控制在2以下，審慎樂觀，並持續動態管理這些資產品質。

資產餘額係指認列分期及融資利息收入之資產，裕融總資產餘額去年1992.87億元，年增16.1%、季增5.9%。期盼資產餘額未來仍健康成長。台灣汽車金融資產餘額962.22億元，年增17.5%、季增5.7%，主要來自於中古車超過8成占比。台灣企業金融資產餘額491.65億元，年增29.6%、季增8.9%。台灣消費金融資產餘額229.18億元，年增26.1%、季增8.9%，該板塊是公司百分百持有的支付子公司貢獻。

台灣啟動升息0.25%，裕融預估增加利息成本約1.5億元，其環境對毛利率其實是負面影響，但公司近年來內部積極調整產品結構，高利率產品結構提昇，升息與毛利率影響相抵銷，不至於有負面影響，短期內沒有影響，會持續觀察，也會考慮動態性調整客戶利率，而公司去年下半年已有應對，也持續對應把影響降到最低。

大陸汽車金融資產餘額21.07億元，年減27.3%、季增4.2%，年減主因是資產品質下滑。大陸企業金融資產餘額48.08億元，年增11.9%、季減0.6%，是100%子公司裕融租賃為主力。針對大陸降息趨勢，以大陸資產餘額數字來看，裕融目前預估一年利潤影響會有利300萬到500萬元人民幣之間。而今年大陸地區呆帳回收計劃，裕融指出，這兩年管理有成效，大筆已經回收差不多，現在做常態性管理，30天逾期比在2以下，去做不良資產管理與處置。

裕融3月營收29.08億元，年增10.06%、月增13.73%，衝上歷史次高。第一季營收84.10億元，年增10.26%、季增0.87%，居預測中值；單季營業利益自結數21.74億元，稅前淨利21.95億元，每股盈餘4.11元，也均優於預測值，且單季營收、EPS雙創歷史新高紀錄。其中營業利益高於公司預測，是來自毛利率改善、費用改善。

對汽車缺貨對業績影響？裕融表示，台灣新車佔業績20%，影響不大，大陸新車承作比也不高，主要重點在二手車、能源車，目前也無影響。

而關於裕融新能源布局，裕融表示，裕隆(2201)與鴻海(2317)的鴻華合作首款電動車估在2023下半年推出。短期公司還沒有看到獲利影響，長期布局看好發展潛力。裕電能源去年、今年首季皆獲利，裕融也盼，後續希望持續獲利，裕電能源整個布局包括太陽能光電持續拓展，車電會配合鴻華產品進度來做佈建，穩定發展中。而新能源車如何作車貸的風險控管？裕融說明，在大陸部份，已經建立智能管控模型，放在新車去做管控，後續動態看風險管控成果調整。

2022年各業務成長性，台灣融資事業中，在汽車這塊特別是中古車還有一定程度成長動力，會著重企業金融部份，特別是中小企業微型企業的融資拓展，消金業務覺得還有很大成長空間，整體來看，台灣融資事業還會有兩位數成長。大陸上，則受制於監理制度嚴格，會針對新能源車的主機廠做合作對應，企業金融以裕租來說，發展還是相當穩定；汽車後服務水平這邊，將結合更多策略合作夥伴做業務成長。

裕融董事會決議分派普通股股利，去年度擬配息5.5元、配股1.7元。這二年股利發放率在50-70%，裕融表示，會希望持續擴大股本，未來同步思考現金股利跟股票股利的發放，未來會控制在兩成以內提升水準。而籌資(公司債)計劃，裕融指出，目前已經達法令上限，對改善財務結構優化有幫助，會持續進行。