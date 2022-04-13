市定古蹟原台南公園管理所修復工程今天啟動修復。(曹婷婷攝)

市定古蹟原台南公園管理所修復工程今天啟動修復，台南市長黃偉哲（左五）等人動土。(曹婷婷攝)

擁有105年歷史的市定古蹟原台南公園管理所，紅色屋頂及西式建築風貌，外觀宛如童話小屋，惟建築物劣化損壞，閒置12年，今天啟動修復，預計明年10月竣工。負責修復的建築師劉金昌說，整起修復將側重回復其原來的老虎窗、木造窗等細節，重現原始美麗風貌。

原台南公園管理所建造於1917年，為日據時期，台南仕紳募款興建台南公園一併建造設立，戰後為台南公園駐警隊所在地，2003年公告市定古蹟。

文化局表示，台南公園承載許多歷史記憶，現有「文化景觀」文資身分，而原台南公園管理的西洋式建築，很有特色，屋身外觀由硓𥑮石砌建，因長期使用且建物多次增建，建築劣化損壞，經台南市文化資產處辦理損壞調查與修復設計，總修復經費2300萬元，獲文化部補助1380萬元，南市府自籌920萬元。

市長黃偉哲今天主持動土儀式時表示，台南公園管理所是非常漂亮的古蹟，極富獨特性也很有歷史意義，期待藉由修復工程，重新擦亮它的光環。他說，比較台北、台中縣市公園管理所都沒有台南來得漂亮，期待回復原貌後，它能成為台南公園新景點。他也舉移民署辦公室為例，造型可愛就吸引很多目光，台南公園管理所有文化內涵，希望未來成為打卡景點。