台南是鳳梨第2大產區，大陸去年無預警禁止台灣鳳梨輸入，台南市政府除了穩定既有的市場通路，也鼓勵企業、市府所屬機關員工，合力「買起來」，面對大陸禁銷令，才得以化險為夷；南市府農業局表示，去年鳳梨價格平穩，農友對價格都滿意，今年將不只專攻日本市場，也會透過通路商、外貿協會開拓新南向國家的市場。

台南鳳梨種植面積1116公頃，占全台15％，產量達5萬9966公噸，前5大產區分別為關廟區、歸仁區、山上區、新化區、龍崎區。產季每年從4月至5月底，產區的關廟農會、山上農會均表示，全台鳳梨產期從3月屏東開始，一路往北，台南剛進入採收，今年產量與去年持平。

過去台灣外銷的鳳梨，有9成輸往大陸，而銷大陸總量占全台總產量約1成，大陸去年2月因多次檢出介殼蟲為由，暫停進口台灣鳳梨。南市府農業局表示，消息傳回來，一開始農民會恐慌，因此除了原本的果品加工外，也把鳳梨轉而輸往日本等國家市場。

值得一提的是，去年全台鳳梨外銷總計2萬8938公噸，輸日外銷量1萬8124公噸、占整體63％，較以往成長1倍，另輸往香港外銷量為6536公噸，台南是台灣第2大產區，去年外銷量共4293公噸，現正值鳳梨產季，今年將穩定既有的市場，並全力拚外銷。

農委會今年補助台灣鳳梨海外拓銷獎勵，針對不同外銷地區給予外銷獎勵金，今年截至4月10日，全台鳳梨已外銷1萬1620公噸，較去年同期1萬1202公噸、增加4％，其中日本1萬1111公噸最多，較去年同期4233公噸增加162％。

「別把雞蛋放在同個籃子裡！」南市府農業局說，近來鳳梨銷日的幅度大增，但市長黃偉哲已指示農業局，不能太過倚賴單一市場，需開發其他新市場，尤其針對新南向國家；目前經評估認為汶萊、馬來西亞具有潛在市場，未來透過通路商、外貿協會媒合，鋪設銷售通路。