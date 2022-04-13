行政院長蘇貞昌今天接見「台瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」，蘇貞昌致詞表示，瑞典與台灣距離遙遠，如果台灣與瑞典能夠直航，不僅交通更便利，雙方旅遊商業貿易更順暢，更有利於雙邊互惠互利。「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉則說，希望下次來台可以直航。蘇貞昌回應，非常期待。

蘇貞昌表示，台灣與瑞典距離遙遠，但兩國都堅信自由、民主與人權價值，更感謝瑞典國會和歐洲議會這段時間對台灣的支持，尤其是訪團議員過去在國會跟歐洲議會對台灣提出許多法案支持，特別感到親切，並感謝為民主自由人權努力。

蘇貞昌說，瑞典風景秀麗、人文豐富，是台灣民眾很喜歡旅遊的地點，疫情期間，瑞典跟台灣的貿易大幅成長，如果台灣能跟瑞典直航，相信對彼此貿易和旅遊會更有幫助。

歐柏莉則肯定台灣對民主自由努力，以及對威脅和挑戰的韌性，這次來訪是為了彰顯瑞典對台灣的友誼，國際社會也非常關心台灣，尤其是俄羅斯入侵烏克蘭，證明獨裁者的可怕，中國同樣威脅台灣，這時全世界民主夥伴更應該團結支持台灣，因為沒有人可以迫使台灣背離民主和法治。

歐柏莉也說，此行收穫良多，將繼續支持台灣加入聯合國所屬機構，並希望下次能從斯德哥爾摩搭乘直航班機訪問台灣。蘇貞昌則回應，非常期待。

歐洲議會議員魏莫斯表示：感謝台灣疫情初期捐贈口罩給歐洲國家，歐盟是台灣主要直接投資最主要的來源之一，直航對雙方貿易更便利，非常樂見，他也會持續在歐洲議會推動台歐雙邊投資協定。