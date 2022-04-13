國際影星章子怡2015年與歌手汪峰結婚，育有6歲女兒醒醒和2歲兒子，並對繼女汪曼熙（小蘋果）視如己出，一家五口和樂融融。近日，有網友在北京看展時巧遇章子怡一家，正好拍到她兒子的正臉，誇讚長得很像章子怡。

有網友日前在社群平台發文透露，參觀北京的莫奈光影展時，幸運地遇到章子怡、汪峰也帶著3個孩子蒞臨，照片中，章子怡穿著亮綠色外套、配戴黑色鴨舌帽和口罩，汪峰則穿酒紅色外套，內搭純白連帽上衣，夫妻倆的打扮都相當休閒。

章子怡一家五口在北京看展，被網友巧遇PO網。（圖／微博）

章子怡2歲兒子正臉曝光，網友誇讚樣貌可愛，很像媽媽。（圖／微博）

接著，章子怡拿出手機在一旁拍照，汪峰便負責帶兒子玩耍，由於兒子脫下口罩，肉嘟嘟的可愛臉蛋一覽無遺，成為大家關注的對象，該名網友更表示，兒子樣貌呆萌討喜，跟章子怡長得非常相似。

值得一提的是，章子怡看展的期間，汪峰還悄悄走到後面，給了老婆一個甜蜜的環抱，接著用手比劃著，章子怡認真地傾聽，鶼鰈情深的模樣被網友拍了下來，直呼：「簡直太甜了。」

有民眾認出章子怡和汪峰，上前詢問是否可以合照，章子怡立馬答應，親民的作風完全沒有大明星的架子，圈粉無數。