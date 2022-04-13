儘管疫情持續干擾，全台百貨、零售、餐飲通路仍看好母親節檔期業績，高雄大遠百迎戰母親節感恩商機，祭出超強優惠，包含全館滿千送百、銀行分期滿額禮、HAPPYGO Pay加碼禮、紙本五倍券晚鳥加碼…等，並端出萬件商品特惠組，搶攻消費者荷包，預計衝刺業績成長8％以上的目標；同時針對全館防疫管控嚴格執行，沒有任何鬆懈，強化落實清消，請民眾安心購物。

高雄大遠百店長黃友誠經理進表示，看好母親節消費力，自四月十四日至五月十日止，推出「寵愛俏媽咪」母親節超強優惠活動，舉凡百貨服飾、家電家用、餐飲育樂等均大手筆祭出獨家優惠，包含百貨服飾當日滿5,000元送500元，保健器材單筆滿5,000元送500元，大家電單筆滿10,000元送1,000元，還可再搭配14大銀行單筆分期刷滿6,600元送200元；特別的是12大銀行配合數位3C、MUJI單筆分期刷滿10,000元即享5％回饋；值得一提的是，刷HAPPYGO Pay享單筆滿額5倍贈，遠百再加碼全館單筆刷滿5,000元送200元、單筆滿30,000元送1,000元，讓優惠多更多；同時提醒持有紙本振興五倍券的民眾，四月三十日前持紙本五倍券全館單筆滿3,000元可兌換100元十足抵用券；除此之外，還有最令HAPPY GO卡友期待的點點成金紅利回饋，扣200點贈100元紅利券、扣500點贈250元紅利券，聰明消費讓點數一點也不浪費，眾多優惠勢必讓民眾提早出手，搶買母親節特惠組及母親節禮品，預計衝刺業績成長8%以上的目標。

高雄大遠百搶攻母親節商機，聯合全館化妝品品牌LANCOME、ESTEE LAUDER、SKII、Dior、Kiehl’s、SHISEIDO、sisley、GUERLAIN、ORIGINS、KOSE…等祭出萬組母親節美妝特惠組大搶業績，折扣最低從4.6折起跳，四月十四日首推ESTEE LAUDER膠原Q彈富翁組原價8,757元限時特價4,100元、Kiehl’s金盞花植物精華化妝水買一送多組原價4,100元特價2,450元，四月十五日必買伊聖詩約翰森林無理頭精油補充瓶120ml原價9,920元特價5,999元再加贈隨身滾珠空瓶9ml兩隻，要讓美麗的媽咪瞬間變成凍齡女神，搭配超強滿千送百優惠，要讓民眾用最划算的價格買到最超值的組合，寵愛媽咪、犒賞自己，就在高雄大遠百。

對於近期疫情干擾，高雄大遠百防疫管控嚴格執行，沒有任何鬆懈，在人流管制上依照規定，持續落實防疫執行，重點措施說明：入館全面實施「實聯制」登記，紙本或是使用智慧型手機QR Code掃描電子表單填寫都可以。入場量測體溫持續嚴格執行，各入口皆有專人輪值，額溫超過37.5度拒絕進入賣場。除大門口「紅外線測溫儀」測溫外，車道入口、收貨場等其他入口則安排額溫槍測溫，輪值同仁全程戴口罩。餐飲小吃專櫃全面放置隔板，大餐廳進場則再次量體溫；贈品處、服務台…標示維持社交距離；另外，針對VIP室管控進場人數，進場量測體溫、加強消毒；高雄大遠百持續定期全館大消毒、每日館內公共區域如電梯、手扶梯、各專櫃、客服中心、贈品處、電梯樓層面板加防護透明膜……等，接觸頻度愈高、提高清潔頻次，以提供更安全的環境，保護你我，共同防疫。

母親節除了館內品牌聯合推出獨家特惠外，於週末假日均安排精彩活動邀民眾共享快樂時光，本週六(4/16)早上十點及下午兩點，攜手小兵日記軍事體驗營舉辦賽道情人親子活動，同日下午兩點半攜手壽山動物園於五樓中庭舉辦「走進動物的生命故事」，由說故事志工開講，壽Q家族「猩動哥」也將與大小朋友一起聆聽紅毛猩猩的「猩」情故事，歡迎一起加入追猩行列，此外遠百愛的串連「壽山動物園-動物認養卡」持續募集中，邀請想為動物們盡一份心力的民眾一起至九樓客服中心繳交現金500元加入動物認養行列。本週日(4/17)更邀請到「S’dare」代言人-性感女神拐拐(許采晴)擔任一日店長，搭上百貨上半年度大檔期母親節優惠順風車，加上櫃上獨家的滿額四重送活動，勢必吸引許多民眾及粉絲熱情參與，擠爆現場！