會員數已達649家、從業人員萬人的高雄市不動產仲介經紀公會理事長簡志坤13日表示，除了加強教育訓練，強化從業人員專業知識，在政府推動危老都更的政策之下，公會也將結合公私部門的力量，扮演都更危老媒合和服務的角色，成為都更危老建案的催化者，提升整體居住安全。

高雄市不動產仲介經紀公會13日下午舉辦會員大會，邀請赫通文化事業公司總經理林志誠，為會員公司負責人講授「老闆的思維格局與落地執行」，加強會員對於公司管理能力的精進。

針對都更危老，簡志坤指出，高雄的舊城區、舊部落，就是以前比熱熱鬧的區域，這些以前的市中心，如何進行市容景觀和居住安全的改善，長期以來，相當受到重視，高雄市不動產仲介經紀公會1萬位會員，深入各區，代表第一線，相當了解狀況，因此，公會願配合建築師公會、以及公部門，全力改善市容和居住安全。

簡志坤強調，由於舊大樓在進行都更危老的過程中，需對拆遷戶提供住宅安家，因此，高雄市也成立租賃住宅服務公會，可以在都更危老辦理過程中，進行有效整合，相信，以不動產仲介業、租賃公會等共同作，力道將會很強，進而有效加速縮短危老都更的進程。

簡志坤表示，高雄市不動產仲介經紀公會目前會員家數649家，從業人員約有萬人，在高雄市的商業團體中，算是大型公會之一，因此，強化提升不動產經紀從業人員的專業技能，一直是他的使命。

他說，公會平時每個月都會舉辦大型講座，搭配精進班的教育訓練課程，希望能提升從業人員素質，加強從業人員專業知識，進而減少交易糾紛，真正提供買屋賣屋消費者追加服務。

簡志坤指出，高雄市不動產仲介經紀公會除了提升會員專業外，也相當重視公益活動，每年舉辦大型的捐血活動，去年在疫情血荒嚴重，更創下募得5,177袋的紀錄，同時每年也配合社會局對弱勢團體的公益援助，善盡社會責任。