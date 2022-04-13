一年一度廣受技職領域朋友矚目的第52屆全國技能競賽北、中、南分區技能競賽將於4月18日（青少年組）及21日（青年組）登場，全國分北、中、南3區共20個競賽場地同時舉行，來自全國各地各路好手將使出渾身解數，展現精湛技能。

為鼓勵青年朋友參與技能學習並發揮專業長才，本屆分區技能競賽職類除了時下最熱門的餐飲服務、中餐烹飪、CAD機械設計製圖、機器人、汽車技術等職類，青年組更增加行動應用開發、展示設計、數位建設BIM、工業設計技術及機器人系統整合5職類，共辦理56職類；此外，為推動技能向下扎根，鼓勵青少年提早探索職業性向，自109年開始辦理青少年組分區技能競賽起，辦理職類數及參加人數逐年成長，今年更多達12職類成賽。本屆分區技能競賽青年組及青少年組參賽選手共計近3千5百人，將於分區技能競賽展現精湛的技藝。分區技能競賽也是全國技能競賽的初賽，各區各職類獲前5名優勝選手，將推薦參加今(111)年7月31日至8月7日的全國技能競賽，爭取更高一層的榮譽，未來更有機會參加國手選拔，代表國家出國比賽，揚威國際。

另為因應COVID-19疫情，本屆分區技能競賽不開放外界參觀，勞動部依據中央流行疫情指揮中心公布的公眾集會指引，已訂定防疫應變計畫，執行各項防疫措施。

勞動部勞動力發展署技能檢定中心同時提醒選手配合防疫措施，落實自我健康管理，競賽期間需全程佩戴口罩，並配合量測體溫。若選手自身已有發燒(額溫大於37.5℃或耳溫大於38℃)、咳嗽或呼吸道感染症狀等不適症狀者，建議儘速就醫或在家休養；如選手配合防疫規定，需採防疫介入措施致無法參賽者，可於競賽後1個月內(5月23日前)檢附醫療院所開立證明(須註明發燒等)及其他相關文件向技能檢定中心申辦退費。

本屆全國技能競賽活動相關訊息，可至勞動部勞動力發展署技能檢定中心網站首頁/訊息公告/最新消息(網址：https://www.wdasec.gov.tw/）查詢。