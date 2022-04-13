民進黨台東縣黨部公職領表登記截止，共有13人完成登記，其中，台東縣議員共有6位參選人，競爭最激烈的台東市（第一選區）有黃治維、余振維、林文隆、簡維國4人登記，盛況空前。

民進黨台東縣黨部表示，台東縣議員第一選區登記參選人有尋求連任的黃治維、由市民代表轉戰縣議員的余振維、曾任劉櫂豪祕書的林文隆，以及民進黨台東縣黨部執行長簡維國挺身角逐議員。

此外，台東縣議員（第二選區）由卑南鄉長許文獻轉換跑道，第四選區由劉櫂豪縱谷線主任林金樺披綠袍力拼1席。

市民代表部分，第二選區：王泰捷歷經2018歷練再次披褂挑戰；第三選區：現任代表陳金溪尋求連任、關心動保的趙韋童誓言在第三選區為綠營拿下2席次；第四選區：蔡政家力拼連任；卑南鄉民代表由卑南族青年馬亦廷參選。

村里長：新秀施晧軒參選豐榮里長，民進黨蘭嶼鄉總召蕭春祥續戰紅頭村長。

主委劉櫂豪表示，此次登記是歷年最踴躍的1年，我們期待每一位參選的夥伴都可以高票當選，讓台東有更多元的聲音與改變。