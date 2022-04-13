打造台東「慢」品牌，台東縣政府推出以身心靈休閒美學為訴求的《自然醒慢活祭》，春季號首場活動將於16至17日在鹿野鄉新良人工溼地舉辦，活動採自由入場，現場有紓壓音樂、心靈市集等豐富內容，縣長饒慶鈴邀請大家一起在春天自然醒。

饒慶鈴表示，為推廣台東獨有的「慢」品牌，台東縣政府推出《自然醒慢活祭》，運用天然環境優勢，與在地人才及地方社區產業深度合作，打造身心靈療癒產業城市，期望透過不同季節主題活動，邀請對身心靈有興趣的民眾，來台東感受身心安頓的力量。

饒慶鈴指出，16日一連兩天推出春季號活動主題為《花草茶香的鼻尖紓壓》，串聯「春日」與「嗅覺療癒」，集結茶藝、香氛、芳療、香草等嗅覺體驗內容，兩天的紓壓舞台，則邀請東岸天籟以莉·高露、自然系樂團Cicada、療癒歌手吳青原、克里夫等音樂人，在藍天綠地之間帶來無憂音樂。

台東在地專業瑜珈老師Emily，也將帶領觀眾進行1場春日流動瑜珈體驗，邀請大家在自然之間席地而坐，享受音樂與環境的融合，一同在春季自然醒。

另外，禪繞畫講師張雅慧設計春季號大型藝術共創區，邀請大小朋友在畫布上揮灑創意，共同接力創作長幅禪饒畫作品。心靈市集邀請包括香草、精油、芳療、天然礦石、健康料理等在地品牌。

現場並準備打卡禮和問卷禮，讓民眾徜徉在自然間聆聽紓壓音樂、放鬆身心、享受自然慢活意趣外，還能帶回自然醒好禮。2天活動內容豐富，精采可期，也請大家配合防疫規定。