Fast and Free 短袖上衣，2280元。（lululemon提供）

規律運動維持身體機能，不少男女都會把握時間活絡筋骨，運動品牌看準商機，持續優化產品機能性。加拿大休閒運動服飾品牌lululemon的Run系列，藉由創新技術幫助跑者們釋放所有潛力。lululemon相信，跑步是一個發現的過程，而不論是輕盈無負擔或具備支持性的服裝，皆能成為人們發現和再發現自己身體、感受、情緒的催化劑，讓每個人都能擁抱自己的節奏，使跑步當下更專注。

Run系列以支持和激勵跑步的各種原因為設計初衷，無論是首次穿上運動鞋的興奮、為比賽做準備的熱血、在上班前晨跑揮灑汗水，皆能提供合適的選擇，從生理到心理盡情感受跑步中的所有狀態。

本系列擁有多元男女款式上衣及褲裝組合，滿足各式穿搭情境。女裝款包含具備透氣無縫結構的The Swiftly Tech系列、以Nulux™ 面料製成光滑輕盈的Base Pace、通過深蹲測試的The Fast and Free 系列、以No-Stink Zinc™ 技術減少異味的 High Neck Running and Training系列。

男裝款中亦有輕盈乾爽的The Fast and Free 系列、通風散熱的短褲系列Surge；無縫、通風、防異味設計的The Metal Vent Tech系列。Run系列的研發以跑者需求為首要，專注於每個細節，致力提升產品觸感及穿著感受。