為了因應俄羅斯入侵戰爭導致的物價與油價波動，美國總統拜登（Joe Biden）提出了增加酒精汽油生產量的新計劃。這種汽油較為便宜，大約。
半島電視台(Aljazeera)報導，拜登在星期二前往愛荷華州時，宣布他將暫停一項聯邦環保規定，以允許在未來幾個月內銷售更多的乙醇混合汽油。由於愛荷華州是玉米產量大州，因此當地的相關產業，包括玉米加工廠、乙醇汽油生產廠都樂觀其成。
拜登對著愛荷華州最大的生物燃料生產商 POET Bioprocessing發表這項新政策，他說：「普丁對烏克蘭入侵，推高了全世界的天然氣價格和食品價格，因此我決定發布一項緊急法規豁免，允許含有更多乙醇的E15 汽油，在今年夏天在美國各地銷售，以增加燃料供應。」他也不忘說明乙醇的原料來自美國農場，因此農場也會受惠。
之所以需要暫停聯保法規，是因為在此之前，美國環保署對乙醇汽油實施「夏季禁令」，因為人們認為，在較炎熱的天氣中，乙醇汽油因為光化合會造成較多的煙霧。
乙醇汽油又叫酒精汽油，乙醇含量達到15%。白宮高級官員表示，每加侖（3.78 公升）可節省約10美分，不過加油的頻率會增加，因為乙醇提供的能量較少。
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