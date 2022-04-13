晶圓代工廠力積電（6770）法說落幕，雖提出產能至第三季滿載利多，然同步提出無法再漲價觀點，牽動外資持股信心，多家外資同步調降力積電目標價，最低是摩根士丹利證券的49元，摩根大通、瑞銀也持保守觀點，僅瑞信證券維持「優於大盤」投資評等，然同樣下修股價預期。

力積電法說後，不論是樂觀派還是保守派外資，紛紛下修目標價、財務預期，像是給予「中立」投資評等摩根大通、瑞銀證券，都將股價預期由70元，分別降為58與50元，幅度不可謂之不大；原本就更保守的摩根士丹利證券，除維持力積電「劣於大盤」投資評等，推測合理股價估值更進一步降至49元，跌破「5」字頭。

摩根士丹利證券多次示警智慧機、PC銷量下滑的殘酷事實，將對半導體產業鏈帶來風險，最新引用力積電經營管理階層對面板驅動IC（DDIC）、CIS需求趨弱看法，強調DDIC與CIS共占力積電35％營收，隨消費性電子產品客戶需求低迷，晶圓代工廠過去兩年強大的議價能力恐不復存，現在無法進一步漲價，加上價格較貴的急單減少、材料成本提高，也就意味毛利率難以持續擴張。