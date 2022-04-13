俄烏戰爭即將邁入第50天，俄軍先前在基輔久攻不下，已將兵力集中在烏東，一場烏軍與俄軍之間規模龐大的決戰一觸即發。前民進黨立委郭正亮表示，芬蘭和瑞典目前看起來要參加北約，尤其是芬蘭，俄羅斯不可能沒有動作，所以這將是下一波衝突，俄羅斯會在芬蘭邊境演習，所以將會有很多事情發生。

郭正亮今(13日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，烏東大決戰一旦結束，5月9日美國若看到俄羅斯耀武揚威在閱兵，會愈看愈火大，因此美國總統拜登一定會做出反應，一定會要求對俄羅斯再來新一波的制裁，力度要夠大。他指出，大家已經看出美國在作弊，仍繼續跟俄羅斯買小麥、鈾礦等，明顯雙標，還一天到晚叫波蘭、捷克、斯洛伐克提供烏克蘭武器，自己卻不出兵。

郭正亮接著表示，現在芬蘭突然說要加入北約，美國則在後面鼓掌。芬蘭今年1月17日民調顯示，只有28％民眾想要加入北約，結果上周變成62％，這是典型的民粹，被俄烏戰爭激起來的，未來還會發生一件事，芬蘭研擬參加北約，俄羅斯就會在芬蘭邊境演習，所以會有很多事情發生。

郭正亮指出，從俄羅斯到歐洲大陸，兩邊懸著兩個耳朵，在那邊晃來晃去，一個是日本、韓國，另一個是芬蘭、瑞典。日本現在比較乖，因為發現天然氣價漲6倍，就算了，願意跟俄羅斯能源合作；可是芬蘭和瑞典則是方興未艾，目前看起來這兩國想要參加北約，尤其是芬蘭，俄羅斯不可能沒有動作，所以這是下一波衝突，會沒完沒了。