嘉義縣鹿草鄉長楊秀玉及前任鄭姓建設課長等人，遭檢舉涉鴨母寮排水水環境改善計畫工程圖利特定人士，金額百餘萬，檢調掌握相關訊息調查1年多，今天上午嘉縣調查站派人搜索楊秀玉住家及鄉公所辦公室等地，並將楊秀玉等共6人帶回偵辦，預計今天晚上將移送嘉義地檢署複訊。

據了解，鴨母寮排水水環境改善計畫工程，部分住戶建物位於國有土地，因進行鴨母寮排水水環境改善計畫工程，國有土地納入工程範圍，土地上的建物將拆除，其中一戶地上戶拆遷補助疑因平房被估為二樓樓房，涉嫌圖利特定人士，楊秀玉等共6人被帶回調查。