三立八點台劇《一家團圓》李燕劇中命運多舛，一場意外受傷坐輪椅改變人生，沒想到也是人生的另一轉折，因捨命救陳冠霖感動了婆婆張鳳書，因此陳冠霖決定娶她進門，未料卻還有最難纏的一關，就是尖酸刻薄的大婆婆張瓊姿看準李燕腳不方便百般刁難，在她要步入家門時，依然要新娘李燕過傳統婚俗踩瓦片、過火爐，還要逼她跪著聽訓，故意講一堆家規，讓劇情又進入另一高潮。

這場婚禮戲李燕當「輪椅新娘」，她將如何踩瓦片、過火爐，並度過婆家的考驗？戲中的新郎陳冠霖表示自己當年結婚時，家裡沒有特別要求要辦婚禮，所以當時只有公證，他認為兩個人的幸福擺第一，形式如何並不重要。而李燕最近都是坐在輪椅上拍攝，她竟坐到懷疑人生，因為覺得心裡滿折騰的，直呼「坐著抬頭看人不累，累的是心！雖然只是演戲，但無法自由走動，會覺得為什麼我不能站起來！」在拍戲的過程中，遇到上下樓梯、過門檻都非常不方便行動，完全體會到身障人士的辛苦。

提到結婚習俗，李燕雖然是基督徒，不會有要丟扇子、踩瓦片等婚俗觀念，但表示若未來結婚遇到另一伴的長輩有這些傳統觀念，會盡可能讓整件事情圓滿。而談到婚禮，新娘要穿漂亮但卻厚重的禮服非常辛苦，她笑說走路已經很困難了，這次再加上要坐輪椅更是難上加難，因為只要一推輪子就會把裙襬捲進去，拍攝過程中，光是要如何推輪椅就喬了很久，練習了好幾次才解決問題，李燕表示婚紗裙擺很厚重本身就不好穿，在拍攝過程深深體會到身障人士如果穿婚紗結婚，真的很辛苦。而為了讓李燕方便行動，陳冠霖在一旁幫她提裙襬，沒想到婚紗上的銀粉搞得他整手都是亮片，還不小心弄進眼睛裡，李燕則開心表示「還好新娘沒事，苦的是新郎！」