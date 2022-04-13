韓國超人氣女團BLACKPINK成員個個長得標緻又能歌善舞，4名成員個人色彩鮮明，其中韓裔紐西蘭籍的主唱Rosé（朴彩英）在確診新冠康復後，透過出席時尚活動的照片宣告健康回歸；最近Rosé代言的精品公開一段影片，畫面中她一身性感馬甲讓S曲線被看光，穿黑絲襪開腿畫面更是直逼18禁尺度。

Rosé先前因染疫錯過時尚周，無法在現場展現她的獨特光芒，也令不少粉絲替她感到可惜；但Rosé康復後，工作幾乎不間斷，馬不停蹄出席各大時尚活動，代言的品牌也紛紛公開一系列工作美照，或是完美呈現Rosé根本360度零死角的影片。

Rosé在最新代言影片中相當性感撩人。(圖/ 摘自tiffanyandco IG)

昨（12）日Rosé代言的其中一項品牌Tiffanay，在IG公開她最新代言影片，畫面中換了多種造型，有休閒酷美、性感撩人或簡約優雅的；尤其Rosé穿著透視馬假裝，下半身是短裙和黑色絲襪，在鏡頭前做出換腿姿勢時，差點走光的畫面尺度直逼18禁，細長美腿更是讓人看了噴鼻血。

即使影片僅38秒左右，但Rosé時尚感十足的臉蛋加上超絕的S曲線，讓粉絲又美暈一片，紛紛盛讚，「太有女人味了吧」、「一次比一次辣的朴彩英」、「Rosé腿一直都超長」、「辣到讓人睡不著，看了好幾遍」、「女神太漂亮了」。