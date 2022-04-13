地球暖化成為不可忽視的議題，運動品牌adidas實踐環境永續理念，擴大與知名環保製鞋品牌Allbirds合作，攜手限量發售全新「ADIZERO X ALLBIRDS 2.94 KG CO2E」系列跑鞋，每生產一雙ADIZERO X ALLBIRDS 2.94 KG CO2E碳排放量僅 2.94 KG，堪稱是Allbirds有史以來，碳排放量最低的一款跑鞋。

Allbirds為世界知名的環保製鞋品牌，致力於「永續發展」，而adidas期望推廣專業高性能的跑能之餘，也能有效降低碳排放量，因此雙方開始合作打造減碳生產鏈，從原料、製造、包裝到運輸都層層把關，在共同努力下於去年首度發表限量的Futurecraft Footprint低碳跑鞋，而今年更進一步規模量產，推出「ADIZERO X ALLBIRDS 2.94 KG CO2E」，每雙跑鞋碳足跡為2.94 KG，僅一般跑鞋1／4的碳排放量。

鞋面和外底結構以七巧板為靈感，呈現拼圖般的視覺印象，背後原因為一般製鞋用的布料會裁切成大正方形，再進一步裁剪出一雙鞋所要使用的部分，然而透過拼接方式，可減少不必要的布料浪費。另外，也將2.94 KG CO2E這項具指標性的碳足跡數字直接顯示在鞋款中底外側，而鞋舌更標示各生產過程的碳足跡，強化「地表最環保跑鞋」的意涵。

而鞋款重量也減輕，想要減少碳足跡的重點並非原料或製法，而是「重量」。把原料運到工廠、進行製造管理、運送產品到最後丟棄都是層層關鍵。此次鞋款重量僅有162 g，屬於非常輕盈的跑鞋，價格3890元起。