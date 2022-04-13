生華科（6492）表示，國內新冠肺炎疫情近日進入爆發期，且多是感染主流病毒株Omicron。在國內權威教學醫院專家教授團隊指導進行的一項細胞試驗，運用生華科Silmitasertib（CX-4945）抗Omicron變異病毒株結果十分正向，Silmitasertib可抑制Omicron增殖活性高達近九成，效果顯著；即使運用相當低劑量的Silmitasertib亦有抑制效果。

Omicron變異株高傳染力的特性，目前已占全球感染病毒99.5％，而現行疫苗對Omicron保護力下降、加上多個國際大廠抗體藥物對Omicron沒效，今年陸續被美國FDA撤銷EUA。隨著本土確診人數爆增，生華科Silmitasertib對抗Omicron有效，將提供臨床使用重要參考，Silmitasertib亦可作為現行療法外擴大使用（恩慈療法）的一項藥物選擇，希望能協助政府抗疫，並洽談合作開發機會。

生華科指出，Omicron卻更容易逃避現有的疫苗，這將威脅全球近四成尚未接種疫苗的人口，且美國FDA今年陸續已撤回包括禮來、再生元和葛蘭素史克/Vir等多家大廠的單株抗體藥物EUA，但目前獲准上市包括輝瑞和默克的口服藥物，臨床試驗進行時Omicron尚未大流行，兩者實驗受試者均未接種過疫苗且試驗指標皆為降低住院或死亡率。

以台灣為例，近日感染Omicron的重症率僅為0.05％，另這兩款口服藥皆須限定在感染早期服用，對於突破性感染患者的效力如何亦有待觀察，因此，Silmitasertib的開發仍倍受期待。

生華科強調，抗新冠口服藥物Silmitasertib的獨特之處在於針對宿主細胞蛋白CK2，直接抑制病毒進入細胞感染和複製，較不易受病毒變異影響，同時可降低發炎因子已在中症患者展現療效和縮短康復時間的臨床效益。