國內芝麻油大廠富味鄉（1260）去年財報出爐，全年稅後純益2.11億元，較前年大幅成長64.8％，換算每股稅後純益2.07元，創下近八年來的最佳獲利表現。

富味鄉13日董事會通過每股擬派發現金股息1.1元，股利配發率53.1％，對照今天收盤股價22.9元，現金殖利率4.8％。

富味鄉去年營運成長幅度大，主要因為前年大陸疫情爆發，公司營運基期偏低，去年大陸疫情算是相對趨緩，營運明顯回升，富味鄉去年營收46.51億元，較前年成長23.6％，為歷史新高，隨經濟規模擴大，獲利同步攻高。

另外這波農糧通膨，推升富味鄉主要上游原料芝麻價格漲很大，光是去年底大概就漲了兩成。富味鄉採芝麻油一條龍經營策略，從非洲原料產地採購芝麻，有做一些大宗原料生意，可受惠芝麻價格上漲。另外富味鄉的產品價格也有跟著調漲，同步推升營運走強。

富味鄉的主力產品芝麻油，主要用來調味，比起黃豆油、棕櫚油等食用油，用量沒那麼大，消費者對於價格敏感度也沒那麼高，公司產品調價所受到的阻力相對較小，成本比較容易獲得轉嫁。隨最近俄烏戰爭引爆農糧通膨，對富味鄉的營收、獲利相對有利。