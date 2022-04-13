澎湖一名李姓婦人在衛福部澎湖醫院住院期間，凌晨以詭異的「Ｃ型坐姿」掛在病床欄杆上，導致姿位性窒息死亡，家屬提告求償618萬元。大夜班護理師辯稱1人需照護28張病床，只能透過監視器畫面輔助，但沒有發現異樣。高雄高分院審理認為，護理師若依規定巡房或有確實觀看監視器畫面，應可及早發現婦人異狀給予協助，判決醫院和護理師連帶賠償家屬198萬餘元。可上訴。

根據判決書，李婦2016年2月10日起，因躁鬱症、巴金森氏症及痴呆症等精神疾病，住進衛福部澎湖醫院精神科病房，同年9月14日凌晨3時許，同病房室友發現李婦雙腳伸入床邊護欄欄杆同一格間隙中，腰部卡著欄杆，下半身在欄杆外，身體趴下也倒掛在欄杆外，整個人呈現「C」型坐姿動也不動，同房室友發現通知護理人員，經急救後，李婦仍因長時間腰腹部受到壓迫，發生姿位性窒息致呼吸衰竭而不治死亡。

家屬事後發現，當天大夜班僅有一名護理師卻要照顧28床病患，且該護理師未定時巡房及監看監視器畫面，才導致李婦死亡，向醫院及護理師連帶求償618萬元。

醫院辯稱病房護理人員配置並未違反醫療機構設置標準，當天李婦不斷有想起床的異常行為，就算護理師有按時巡房並將她回復正常姿勢，也難防止她之後不再出現異常姿勢。且根據家屬筆記，當天00時22分李婦已出現全身無力情況，極有可能是氧氣不足致心肌梗塞，鑑定報告表示此狀況4至6分鐘即可能腦死，因此就算護理師有按時巡房，可能也無法及時搶救。

高雄高分院審理認為，若護理師有確實巡房或確實觀看監視器畫面審視，應能「及時」發現李婦的不正常坐姿，而適時給予醫療處置、協助恢復姿勢，就可避免或防止窒息或死亡結果，因此認為李婦之死與護理師疏失有因果關係，判決醫院與護理師連帶賠償家屬喪葬費用及精神撫慰金共198萬餘元。可上訴。

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