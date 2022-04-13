從去年底到今年春天，全台許多人都在瘋《華燈初上》，儘管兇手已經水落石出，但幕後推手、編劇杜政哲日前上節目《哇靠有事嗎》，透露更多《華燈》背後的秘密，包括謝欣穎飾演的「百合」，在床下「聽」到亨利（王柏傑）跟葛檢（修杰楷）親密的那場戲，杜政哲說：「我原本寫得更殘忍。」

那場戲，是亨利酒後帶葛檢回家，從門口一路吻上床，百合躲在床下「全程收聽」她深愛的亨利跟男人上床，杜政哲說「我原本寫得是百合面朝上」，也就是葛檢跟亨利在「做」的時候，床的震動幾乎要打臉床底下的百合。

《華燈》除了「緝兇」，對編劇杜政哲而言，更想呈現給觀眾的是劇中幾個不同女性角色的人生故事，例如郭雪芙飾演的「愛子」，最終跟自己和解，接受和媽媽就是不合；而這些小姐和媽媽桑的命運，編劇自己最心疼誰？杜政哲說：「我最心疼羅雨儂，這整個事情她被捲在裡面不得不扛起來，命案揭露前她還要被懷疑是兇手，還有小孩的事，各種奇怪的事，最慘的就是她。」

不少觀眾心疼花子的際遇很可憐，杜政哲反問：「那誰不可憐？百合也很可憐，她愛上一個gay。」至於楊謹華飾演的「蘇」，如果沒有被殺，她在嫁去日本前還處心積慮想要將毒品栽贓給「羅雨儂」的動機是什麼⋯⋯杜政哲也在節目中首次揭露：「我是第一次講這個。」聽得主持人吳小帽跟阿平目瞪口呆：「她心機也太重了吧！」