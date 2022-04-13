立委萬美玲安排立法院交通委員會現勘桃園火車站地下化後停車需求、國道2號增設中路交流道規畫。萬與交通部長王國材討論後，決議將原有火車站規畫643格停車位增加2成。另外中路交流道預計設置在國際路上，採西出西進，希望緩解塞車潮。

萬美玲13日和王國材、立院交通委員會、桃園市交通局長劉慶豐會勘「桃園火車站地下化後停車需求規畫」及「國道2號增設中路交流道」。其中桃園火車站站區整體開發計畫原本規畫643格停車位，萬美玲認為明顯不足，與王國材討論後，規畫增加停車位，也會保留一定比例給桃園市民使用。另外也建議桃園市府將火車站後站的停車場列入「停車場前瞻計畫」，作為桃園第17處前瞻計畫停車場，也獲得王國材同意，若市府提報計畫，將補助一半工程經費。

至於中路交流道計畫是因為南桃園交流道在尖峰時刻塞車嚴重，萬美玲說，她自己要到台北開會，可能都要塞車40分鐘，民眾期盼中路交流道可以改善塞車問題。桃園市交通局說，市府曾經在2021年6月完成初步可行性研究報告，目前規畫在國際路上設計西進、西出匝道。

交通局解釋，因為鐵路地下化將增設中路站，也一併帶動周邊土地開發。不過土地開發計畫以國道二號為界，因此匝道目前只規畫國道2號北側，也就是可以從中路交流道往國一、桃園機場，或者從大湳交流道往西向時在中路交流道下國道。

萬美玲說，經會勘後，希望市府交通局盡快將南桃園交流道入口拓寬為2車道，並研議放寬綠燈秒數。至於中路交流道，也請交通局3個月內向交通部高公局提出修正後的可行性評估報告，高公局收到後，須於3個月內開審議會議。此外也請交通局研議徵收國二南側土地，讓交流道得以完整建置。