因應現代人對於美食視覺的高標準，以及個性化營養的追求，手搖飲發發新推出「飄飄藍系列」，以碧海藍天為靈感發想，打造沁涼藍色飲品「浪花朵朵蜂蜜優格」、「晴空朵朵鮮奶茶」。

藍色風暴席捲，引領「食」尚新潮流！色彩權威 Pantone 先前公布2022年度代表色的同時也揭曉10大春夏流行色彩，其中藍色調更多達5種顏色上榜，意味藍色的食物有助於減少壓力、創造平靜，給予身心放鬆的溫柔力量。

發發因此研發兩款唯美沁涼藍色飲品，「浪花朵朵蜂蜜優格」、「晴空朵朵鮮奶茶」，外觀之所以成為藍色，是因加入被譽為「食物鑽石」的新興植物蛋白－藻藍蛋白，自天然螺旋藻中萃取，除了蛋白質外更富含多種維生素與礦物質，有助於抗氧化以及增進免疫機能系統的多種功效。藻藍蛋白溶於液體後呈現藍色是目前唯一經過美國 FDA 認可並被歐盟列為彩色食品原料而非食品添加劑。

「浪花朵朵蜂蜜優格」（95元）以招牌雪比生優格為基底，加入100％純蜂蜜點綴，結合香甜蜜香與酸甜奶香，交織成清爽不甜膩的幸福滋味，並加入顆粒燕麥以及自製手工鮮奶 Q 凍襯托，層層堆疊出海洋沙灘的視覺意象，增添多層次絕妙口感，「晴空朵朵鮮奶茶」（75元）以熱銷茶王翡翠高山青茶加入台農崙背鮮乳，清爽甘甜的茶香尾韻搭配厚實濃郁鮮奶，以及自製手工「鮮奶Q凍」，雙倍奶香衝擊味蕾，口口都是滿足，一次收服奶茶控與咀嚼控。