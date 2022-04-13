曾獲得國際華裔小姐冠軍的香港女星廖碧兒，43歲仍保養得宜，不僅擁有凍齡美貌還有火辣身材，近來雖然還沒到夏天，但她也提早穿上比基尼，大曬日光浴，展現傲人身材曲線。

廖碧兒近日在在社群曬出一張躺在椅子上曬日光浴美照，只見她穿上性感比基尼，露出豐滿上圍，纖細手臂和小蠻腰，看起來狀態極佳，臉上也看不出皺紋和瑕疵，43歲仍保養得宜，讓網友看了都忍不住大讚「身材太好了」、「性感火辣」、「想再看多些」、「好迷人呀」。

廖碧兒是2000年溫哥華華裔小姐冠軍，隔年參選國際華裔小姐也奪冠，之後她就加入TVB當演員，一度成為香港無線電視當家花旦，曾和男星劉愷威及陳豪有過一段情，2008年和交往5年法國男友結婚，但最後仍在2012年離婚，分手收場。

而廖碧兒之後傳出的交往對象非富即貴，2年前爆出和身家百億的富二代男友盧啟賢（Calvin）復合，甚至好事將近，但卻遭男方打槍，不僅澄清兩人只是好友，還稱自己和女兒都叫廖碧兒「Auntie」，外界都認為廖碧兒豪門夢碎。

不過之後廖碧兒接受《東網》專訪，強調自己追求者多到數不出來，且絕對不是拜金女，「不一定要用錢追我，送親手手作的禮物也會打動我」。而她憑著精湛的商業頭腦，跨足紅酒與餐飲事業，讓她成為事業女強人，單身生活依舊過得精彩。