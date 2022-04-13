嘉義市精忠國小師生發展自然科特色教學。（楊勛凱提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市111學年度國小新生開始招生，有5所國小名額總量管制，因為教室不夠，而將專科教室改作一般教室使用，但也有規模大的學校因學生數減少，將閒置教室改作其他用途，市府教育處表示，因應少子化，調控編班人數，設備增減也是機動處理。

市府教育處表示，嘉義市111學年度國小一年級新生4月15、16日辦理登記報到，編班人數25人為1班，有興嘉、文雅、港坪、嘉大附小、精忠等5校採取總量管制。

精忠國小是今年新增的總量管制學校，該校近年來發展自然科學教學特色化，備受家長青睞，最近李靜嫺老師與自然教學團隊將運用教育部科教專案科學繪圖課程，編寫成《科學繪圖─打開走進自然科學的一道門》一書，師生及家長都有感。

精忠國小校長楊勛凱指出，當初設校就是量體小的學校，每年級2班共12班，110學年度因為學生人數增多而編3班，但教室不夠用，權宜之下將英語、美勞、音樂、自然等4間科任教室其中的英語教室，改裝作為一般教室。

楊勛凱說，目前教室使用已飽和，且因應少子化問題，學校量體也有管控，因而111學年度新生人數必須總量管制。

市府教育處長林立生表示，嘉義市國中小編班人數逐年檢討調整，因而學校班級數會有增減，例如110學年度國小共增加8班，包括嘉北3班、僑平2班、崇文1班、大同1班、精忠1班，還有國中增加3班，分別是北興增1班、南興增2班，國中小共計增加11班，對這些新增教室，市府也補助4台冷氣及11台新風換氣系統。

林立生指出，老學校早期學生人數多，規模大，少子化後有閒置的校舍就作為其他教學用途，如在崇文國小設置特殊教育資源中心、民族國小國際英語學院。