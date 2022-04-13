SKODA第四代FABIA即將在下月發表上市，本報受邀搶先體驗新車的變革，最有感的就是車身尺碼放大，和上一代相比車長增加111mm、車寬增加48mm、軸距增加94mm，車高則降低8mm，幾乎向上升了一個級距，看來被車迷暱稱「小發」的FABIA要改名「大發」了。

SKODA Taiwan表示，新一代FABIA採用集團最新的MQB A0平台，特性是車身尺碼雖為小型車卻能擁有大空間，再加上使用高達28%熱成型高強度鋼材，大幅提升車身強度，試駕車配置1.5L渦輪增壓引擎，帶來150hp/25.5kgm充沛動力，雖然車格並非性能車，若車主進行懸吊系統升級，可預見整體駕馭感將有如小鋼炮般的靈動。

不僅如此，廠方為這代FABIA下放全數旗艦車款才有的高檔配備，包括9具氣囊、Level 2全速域ACC+Travel Assist、10.25吋全螢幕全彩數位儀表，同時還有FABIA有史以來最大的行李廂空間，可從基本的380L透過傾倒摺疊後座擴充至1190L。此外，這次 USB充電即配置了5個，其中一個位於後視鏡，方便車主加裝行車紀綠器時不必再拉電源線。

這次試車地點位於澎湖，有許多平直道路，但也有不少起伏坡度，舒適取向設定的懸吊系統相當稱職，車身靜肅性表現不錯，後座乘客空間更顯寬裕，已跳脫平價小車的格局，預估未來頂級車款售價將來到90至95萬元之譜。

車身強化空氣力學設計，並首次導入平整化底盤，擁有超低風阻系數0.28。（陳大任攝）

儀表控台採取多材質、多層次設計，顯得格外好看。（陳大任攝）

潛望鏡式儀表外側有鏡面FABIA字樣。（陳大任攝）

內裝採取多材質、多層次設計。（陳大任攝）

8吋MIB3觸控螢幕主機。（陳大任攝）

排檔桿前置物盒，設計貼心。（陳大任攝）

手機無線充電功能。（陳大任攝）

Air Care空氣清淨功能。（陳大任攝）

多功能方向盤。（陳大任攝）

後視鏡側有USB插孔。（陳大任攝）

排檔座造型設計。（陳大任攝）

可拆卸式Easy Open飲料架。（陳大任攝）

空調出風口特殊造型。（陳大任攝）

車門把造型新穎。（陳大任攝）

FABIA全新設計座椅，包覆性頗佳。（陳大任攝）

這一代FABIA擁有史上最大行李廂。（陳大任攝）

215/40 R18大尺碼輪圈。（陳大任攝）

LED頭燈造型設計。（陳大任攝）

LED尾燈造型設計。（陳大任攝）