6月底國內會不會漲電價還未定，但經濟部長次長、代理台電董事長曾文生今天出席公開活動時表示，他同意低電價不是台灣的競爭力基礎，因為台電做過研究，能源價格僅佔產業成本最高4％。因此如何維持乾淨、高品質的綠電才是更重要的。

曾文生今天出席財訊2022永續台灣系列論壇，對於財訊社長謝金河提到，電價不是台灣的競爭力基礎，高品質的供電才是。他說這點自己心裡很有數，作為台電代理董事長，對於能源的邊際價格，有做過統計。

曾文生表示，統計能源價格占生產成本的百分比，雖不同的產業有不同，但最高不超過4％，非常多的電子業根本只有1％或2％。因此怎麼維持乾淨、高品質的綠電供應，是比價格更重要的。

他指出，台灣每年進口能源占GDP比例超過10％，而GDP等於消費、投資、政府支出，加上出口減掉進口去組成。如果全世界發展零碳能源，台灣再生能源占比會在這遊戲規則內持續往上走，未來經濟成長引擎就會在能源部門。因為會減少進口，轉變成投資，一來一往，對我們GDP貢獻非常大。