《國防新聞》（Defense News）12日報導，印度持續不願加入西方對俄羅斯的制裁行列，但美國政府在近期的發言上，卻表達出理解印方立場的態度，並願意進一步深化國防合作。專家們指出，印度需要美國等盟友共同抵禦中國大陸威脅，但其又在軍備上過度依賴俄羅斯，其實別無選擇。

「英國廣播公司」（BBC）報導，美國總統拜登（Joe Biden）11日與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行線上峰會，稍後美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及國務卿布林肯（Antony Blinken）再和印度防長辛赫（Rajnath Singh）、外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）進行2+2會談。

在2+2會談後的聯合聲明中，美方並未公開批評印度對制裁俄羅斯的消極態度，反而承認俄羅斯國防等資源對印度的重要性，願意提供融資、供應鏈合作與軍售等，協助其擺脫對俄羅斯軍事裝備的依賴，並全面深化國防夥伴關係，特別是在太空、人工智慧（AI）及網路等新興領域上，強調雙方將進一步合作，對抗有意重塑印太國際秩序的中國大陸。

美方態度與會前的強硬發言並不一致，且其先前還曾抨擊印度未積極參與西方經濟制裁，以及趁機向俄羅斯低價採購大量原油等。

戰略諮詢公司「控制風險」（Control Risks）南亞主管拉奧（Pratyush Rao）指出，這顯示美印承認在俄羅斯問題上存在分歧，但不願因此破壞於印太區域的廣泛合作，且根據蘇杰生發言，印度也十分重視與美國、日本、澳洲共同因應大陸威脅的四方安全對話（Quad）；美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）分析師羅索（Richard Rossow）則指出，印度目前的戰備能力幾乎完全依賴俄羅斯，在有可能與中國大陸爆發邊界衝突之下，該國根本無法選擇疏遠俄羅斯，否則將導致戰力急速下降。